Flotilla l' Italia invia anche la nave Alpino Crosetto | Ferma condanna per l' attacco obiettivo è tutelare l' equipaggio

«Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto a Gaza, è stato oggetto di un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Flotilla, l'Italia invia anche la nave Alpino. Crosetto: «Ferma condanna per l'attacco, obiettivo è tutelare l'equipaggio»

In questa notizia si parla di: flotilla - italia

Salis: “Commossa dalla Flotilla. L’Italia protegga le navi”

Freedom Flotilla, Tajani a SkyTg24 rassicura: "I due italiani stanno bene, seguiti dall’ambasciata". Mazzeo ha scelto di rientrare in Italia

Freedom Flotilla, Antonio Mazzeo tornato in Italia: “Accolti in modo ignobile, i governi facciano rimpatriare tutti”

Mobilitiamoci per la Global Sumud Flotilla. Gli attacchi israeliani di questa notte contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono atti di pirateria e terrorismo" Fra le imbarcazioni colpite ne risulta almeno una battente anche bandiera italiana. Mentre Mel - facebook.com Vai su Facebook

Attacco alla Global Sumud Flotilla: Italia invia fregata, mobilitazione a Genova https://ift.tt/lzKsvXD https://ift.tt/S4n1JkG - X Vai su X

Flotilla, l'Italia invia anche la nave Alpino. Crosetto: «Ferma condanna per l'attacco, obiettivo è tutelare l'equipaggio» - «Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto a Gaza, è stato oggetto di ... Secondo msn.com

Crosetto: attacco alla Flotilla inaccettabile. L’Italia invia una seconda nave - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è intervenuto alla Camera dei Deputati con un’informativa urgente sugli attacchi contro la Global Sumud Flotilla, diretta verso la Striscia di Gaza, a bordo ... Si legge su msn.com