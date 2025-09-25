Flotilla l’ironia di Max Angioni sulle parole di Meloni | Anche bloccare un carro armato in piazza Tienanmen non aiuta è irresponsabile… – Il video
« La Flotilla non è che aiuta Gaza, piuttosto è contro il governo. È irresponsabile, quello sì». Così anche piazza Tienanmen «non è che aiuti per la protesta». E i fiori nei fucili contro la guerra in Vietnam «rovinano solo un’aiuola». Il comico Max Angioni affida a un video su Instagram la sua critica sarcastica alle parole di Giorgia Meloni, che ieri ha definito «gratuita, pericolosa e irresponsabile» l’iniziativa della Global Sumud Flotilla. Il comico usa il paradosso storico per lanciarsi in un grottesco viaggio a ritroso, sminuendo le proteste che hanno lasciato più il segno. Tutto «seguendo la logica della premier», come ha scritto Angioni nella descrizione del post. 🔗 Leggi su Open.online
