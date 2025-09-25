Flotilla la Farnesina agli italiani | Sconsigliato proseguire Risposta | Andiamo avanti Israele | Non lo permetteremo
Dopo aver parla al Senato, il ministro Guido Crosetto ribadisce: "La Flotilla si trova a 450 miglia dal punto pericoloso, che è l'uscita dalle acque internazionali. A quel punto nessuno sarà più in grado di garantire sicurezza e aiuto nel caso accadesse qualcosa". Neanche la fregata della Marina Militare inviata sul posto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, Farnesina interviene a tutela degli italiani
Global Sumud Flotilla attaccata con droni, due imbarcazioni colpite: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo»
Attacco nella notte alla "Global Sumud Flotilla", la flotta di barche cariche di aiuti umanitari, diretta a #Gaza con a bordo attivisti ed europarlamentari. Almeno 11 le barche colpite da droni al largo di #Creta: nessun ferito. La Farnesina chiede a #TelAviv la tutela
Sanzioni per Israele, riconoscimento della Palestina, tutela per @FranceskAlbs e la Flotilla. Con «profondo disagio» per l'operato del governo sinora oltre 300 funzionari e dipendenti della Farnesina scrivono al ministro Tajani affinché l'esecutivo si muova con
Flotilla, la Farnesina agli italiani: «Sconsigliato proseguire, vi assumete i rischi se partite» - «Il governo italiano ha preso atto del rifiuto della Flotilla di consegnare gli aiuti in un porto neutrale.
Flotilla, la Farnesina agli italiani: 'Sconsigliato proseguire' - Gli attivisti rifiutano la mediazione italiana: 'Proseguiamo fino a Gaza'.