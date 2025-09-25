Dopo aver parla al Senato, il ministro Guido Crosetto ribadisce: "La Flotilla si trova a 450 miglia dal punto pericoloso, che è l'uscita dalle acque internazionali. A quel punto nessuno sarà più in grado di garantire sicurezza e aiuto nel caso accadesse qualcosa". Neanche la fregata della Marina Militare inviata sul posto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Flotilla, la Farnesina agli italiani: “Sconsigliato proseguire”. Risposta: “Andiamo avanti”. Israele: “Non lo permetteremo”