Flotilla la Farnesina agli italiani | Sconsigliato proseguire Risposta | Andiamo avanti Israele | Non lo permetteremo

Firenzepost.it | 25 set 2025

Dopo aver parla al Senato, il ministro Guido Crosetto ribadisce: "La Flotilla si trova a 450 miglia dal punto pericoloso, che è l'uscita dalle acque internazionali. A quel punto nessuno sarà più in grado di garantire sicurezza e aiuto nel caso accadesse qualcosa". Neanche la fregata della Marina Militare inviata sul posto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

