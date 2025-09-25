Flotilla Israele | ‘non permetteremo violazione del blocco navale’

Israele, ha chiarito il ministro degli Esteri, non permetterà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

flotilla israele 8216non permetteremoAiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. E scoppia l'ira di Israele - Rifiutata la proposta delle autorità italiane di deviare gli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme. Da msn.com

Flotilla sconfitta dal meteo: la nave ritorna in porto. Israele: "Come i terroristi" - palestinesi si sono radunati domenica sotto un sole cocente sulle banchine del vecchio porto di Barcellona per applaudire la partenza della Global Sumud Flotilla. Scrive ilgiornale.it

