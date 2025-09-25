Flotilla Israele | ‘non permetteremo violazione del blocco navale’
Israele, ha chiarito il ministro degli Esteri, non permetterà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva.
In questa notizia si parla di: flotilla - israele
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”
Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”
"Meloni capisce più di Macron. Flotilla? Finanziata da Hamas", intervista a viceministra Esteri Israele
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000, #24settembre 2025 #Palestina #Gaza #Israele #Hamas #Trump #ONU #Russia #Ucraina #Zelensky #Pace #Flotilla #GlobalSumudFlotilla #Tajani #Meloni #Como #Maltempo #CEI #PapaLeoneXIV #ClaudiaCardinale
Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. E scoppia l'ira di Israele - Rifiutata la proposta delle autorità italiane di deviare gli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme.
Flotilla sconfitta dal meteo: la nave ritorna in porto. Israele: "Come i terroristi" - palestinesi si sono radunati domenica sotto un sole cocente sulle banchine del vecchio porto di Barcellona per applaudire la partenza della Global Sumud Flotilla.