Flotilla il no dagli italiani a bordo al governo Meloni e al Vaticano | Nessuna deviazione agli aiuti | andremo a Gaza

È un no secco alla proposta del governo Meloni quello della delegazione italiana del Global mouvement to Gaza. A nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, gli italiani imbarcatisi per portare aiuti a Gaza dice di aver comunicato alle «autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta ieri su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme». «La nostra missione – sottolineano – rimane fedele al suo obiettivo originario di rompere l’assedio illegale e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: flotilla - italiani

Israele abborda la Flotilla: 2 italiani a bordo (VIDEO)

Freedom Flotilla, Tajani sente Sa’ar: due opzioni per gli attivisti italiani che erano a bordo

Gaza, Idf sequestra nave Freedom Flotilla “con aiuti umanitari”, 21 a bordo tra cui 2 italiani, Tajani: “Rientro in aereo o rimpatrio forzato”

Quanto accaduto stanotte alla Global Sumud Flotilla è di una gravità assoluta. Imbarcazioni civili, con a bordo anche cittadini italiani, sono state attaccate in acque internazionali mentre portavano aiuti umanitari. È un fatto inammissibile, che colpisce chi lavora - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - #Flotilla attaccata, in arrivo una fregata italiana. #Crosetto: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo #Fasan della Marina militare che era in navigazion - X Vai su X

Flotilla, il no dagli italiani a bordo al governo Meloni (e al Vaticano): «Nessuna deviazione agli aiuti: andremo a Gaza» - Arriva il rifiuto della delegazione italiana alla mediazione proposta da Roma per consegnare gli aiuti coinvolgendo il cardinale Pizzaballa L'articolo Flotilla, il no dagli italiani a bordo al governo ... Segnala msn.com

Perché la Flotilla dice no alla mediazione del governo su Cipro e Pizzaballa. I politici a bordo: «Vogliamo riaprire il blocco navale a Gaza» - Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Marco Croatti e Benedetta Scuderi (con Paolo Romano) rivendicano l'operazione umanitaria: «Giorgia Meloni non può richiamarci all'ordine» ... Scrive corriere.it