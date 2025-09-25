Flotilla Giuseppe Cruciani all’arrembaggio | Una buffonata ma chi cazzo paga?
Le frequenze di Radio 24 sono state teatro di un nuovo intervento polemico firmato Giuseppe Cruciani, conduttore del programma La Zanzara, da sempre noto per lo stile diretto e provocatorio. Stavolta nel mirino del giornalista è finita la cosiddetta Flotilla, la spedizione navale diretta verso la Striscia di Gaza che ha richiesto l’impiego di una fregata della Marina italiana come scorta di protezione. Durante la puntata, Cruciani non ha risparmiato toni accesi, sollevando dubbi sui costi e sulla reale utilità dell’operazione. Leggi anche: Flotilla, il sindaco Pd insulta Arianna Meloni: “Miserabile fascista” Le parole del conduttore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: flotilla - giuseppe
Da #GiuseppeConte a #NicolaFratoianni, la sinistra attacca il governo sulla #Flotilla. Il governo stronca a tempo record le polemiche: #GuidoCrosetto conferma l'invio di una fregata italiana - X Vai su X
Tappa elettorale a San Benedetto per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: soldati israeliani ospitati nelle Marche, l'attacco drone all'imbarcazione della Global Flotilla, le regionali e il ruolo nella coalizione di centrosinistra - facebook.com Vai su Facebook
“Giuseppe Cruciani sindaco di Milano”: l’annuncio social (poi rimosso) pubblicato sulla pagina Instagram del conduttore de La Zanzara - Un articolo di giornale con un fotomontaggio e una didascalia che non lascia dubbi: è questo il post enigmatico che ha annunciato la discesa in politica di Giuseppe Cruciani. Segnala ilfattoquotidiano.it
Giuseppe Cruciani a Ballando con le stelle? Il conduttore svela la verità/ La presunta offerta milionaria - Negli ultimi giorni, si è fatta sempre più insistente la voce secondo cui il noto conduttore radiofonico potrebbe entrare nel cast ... Riporta ilsussidiario.net