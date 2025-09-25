Flotilla Giuseppe Cruciani all’arrembaggio | Una buffonata ma chi cazzo paga?

Le frequenze di Radio 24 sono state teatro di un nuovo intervento polemico firmato Giuseppe Cruciani, conduttore del programma La Zanzara, da sempre noto per lo stile diretto e provocatorio. Stavolta nel mirino del giornalista è finita la cosiddetta Flotilla, la spedizione navale diretta verso la Striscia di Gaza che ha richiesto l’impiego di una fregata della Marina italiana come scorta di protezione. Durante la puntata, Cruciani non ha risparmiato toni accesi, sollevando dubbi sui costi e sulla reale utilità dell’operazione. Leggi anche: Flotilla, il sindaco Pd insulta Arianna Meloni: “Miserabile fascista” Le parole del conduttore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

