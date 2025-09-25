Flotilla delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro I delegati | Israele non ci fermerà Crosetto | 450 miglia da punto pericoloso non garantiremo sicurezza
«Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto a Gaza, è stato oggetto di un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Global Sumud Flotilla, anche la Life Support di Emergency nella delegazione italiana
Schlein, ‘delegazione Pd sulla Flotilla per Gaza’
La Stampa. . "Ci hanno attaccato in acque internazionali, siamo vicino alla Grecia: questo attacco è di una gravità senza precedenti", ha detto Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla. Secondo gli attivisti, cinque barc - facebook.com Vai su Facebook
Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana della Global Sumud #Flotilla: “L’esclusione della giornalista non è censura, ma questione di sicurezza”. Di @amantovani71 - X Vai su X
Aiuti a Gaza via Cipro, la Flotilla rifiuta la proposta del governo. E scoppia l'ira di Israele - Rifiutata la proposta delle autorità italiane di deviare gli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme. Scrive msn.com
Delegazione italiana Flotilla, 'rifiutata la mediazione' - La delegazione italiana del Global mouvement to Gaza, a nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla comunica alle "autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta ieri su una possi ... Riporta msn.com