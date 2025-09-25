Flotilla delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro | Continuiamo diretti fino a Gaza Israele non ci spaventa Tel Aviv | così favorite Hamas
«Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto a Gaza, è stato oggetto di un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Global Sumud Flotilla, anche la Life Support di Emergency nella delegazione italiana
Schlein, ‘delegazione Pd sulla Flotilla per Gaza’
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»
La Stampa. . "Ci hanno attaccato in acque internazionali, siamo vicino alla Grecia: questo attacco è di una gravità senza precedenti", ha detto Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla. Secondo gli attivisti, cinque barc - facebook.com Vai su Facebook
