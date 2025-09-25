Flotilla Crosetto | non potremmo garantire sicurezza in acque Israele
Roma, 25 set. (askanews) - Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo oggi alla Camera per un'informativa urgente, ha chiesto alla Global Sumud Flotilla di prendere atto del fatto che il clima, in vista dell'avvicinamento della flottiglia a Israele, è "preoccupante" e che né l'Italia, "né nessun altro paese al mondo", sarebbe "in grado di garantire la loro sicurezza" se entrassero in acque israeliane. Il ministro ha quindi chiesto di accettare le proposte della CEI e del governo di trasferire loro gli aiuti per consegnarli alla popolazione di Gaza. "Vi assicuro che il clima è preoccupante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
