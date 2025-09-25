Flotilla Crosetto | Non è necessario rischiare l' incolumità di italiani per portare aiuti a Gaza – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Successivamente a questa decisione, mi sono permesso di porre una domanda e di muovermi sulla base di questa domanda: è proprio necessario mettere a repentaglio l'incolumità dei cittadini italiani per far giungere gli aiuti a Gaza? E mi sono attivato, anche mettendomi in contatto con molti parlamentari, con le persone che potevano rappresentare o essere in contatto con gli italiani che facevano parte di questa missione. Come sapete, il Governo ha sostenuto in maniera significativa lo sforzo umanitario verso la popolazione della Striscia e siamo in grado, ancora oggi – l'abbiamo anche detto -, di far giungere, in poche ore e in piena sicurezza, tutti gli aiuti che la Flotilla sta portando" così il Ministro Crosetto durante l'informativa urgente. 🔗 Leggi su Open.online
