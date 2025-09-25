Flotilla Crosetto | Noi in grado di far giungere a Gaza aiuti in poche ore

(LaPresse) “È necessario mettere a repentaglio la vita di cittadini italiani per far giungere gli aiuti a Gaza?”. Se lo domanda il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera, sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla e sull’evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo. “Siamo in grado ancora oggi di far giungere in poche ore tutti gli aiuti che la Flotilla sta portando. A tutti noi sta a cuore il destino di ogni italiano. Quello che vorrei è che gli aiuti che la Flotilla sta portando a Gaza arrivassero a Gaza e nessuna persona delle imbarcazioni coinvolte possano avere danni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

