Flotilla Crosetto | Noi in grado di far giungere a Gaza aiuti in poche ore
(LaPresse) “È necessario mettere a repentaglio la vita di cittadini italiani per far giungere gli aiuti a Gaza?”. Se lo domanda il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera, sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla e sull’evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo. “Siamo in grado ancora oggi di far giungere in poche ore tutti gli aiuti che la Flotilla sta portando. A tutti noi sta a cuore il destino di ogni italiano. Quello che vorrei è che gli aiuti che la Flotilla sta portando a Gaza arrivassero a Gaza e nessuna persona delle imbarcazioni coinvolte possano avere danni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
#Flotilla, diffida legale a #Meloni, #Tajani, #Crosetto e ambasciatore di #TelAviv: LA LETTERA DEI LEGALI #SumudFlotilla
Crosetto: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla 'Flotilla' ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che si sta dirigendo verso l'area per eventuale attività di soccorso".
Flotilla, Crosetto: "Noi in grado di far giungere a Gaza aiuti in poche ore"
Global Sumud Flotilla, il ministro Crosetto riferisce alla Camera e al Senato - Informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera e al Senato sulla Flotilla e la situazione sul fronte orientale.