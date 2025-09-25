Flotilla Crosetto | Nessuno può garantire sicurezza fuori da acque internazionali
(LaPresse) “Il clima è preoccupante. E voglio usare questo momento per trasmettere a tutti quelli che sono a bordo delle navi che il clima è preoccupante e noi non siamo in grado, una volta usciti dalle acque internazionali, ed entrati in quelle di un altro Stato, di garantire sicurezza. Né noi, né nessun altro Paese al mondo. Questo vorrei che fosse chiaro”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera, sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla e sull’evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo. “Non può essere presa come una manifestazione di libertà quando quella libertà entra in un altro Paese e può essere considerata da quel Paese come un atto ostile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - crosetto
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
#Flotilla, diffida legale a #Meloni, #Tajani, #Crosetto e ambasciatore di #TelAviv: LA LETTERA DEI LEGALI #SumudFlotilla @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi @Antonio_Tajani @ItalyMFA @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa @ItalyinIsrael https://ageei.eu/flotill - X Vai su X
Crosetto: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla 'Flotilla' ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che si sta dirigendo verso l'area per eventuale attività di soccorso". - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, l'informativa del Ministro Crosetto. "Se entrano in acque israeliane non possiamo garantire la sicurezza" - E sugli sconfinamenti di mezzi russi parla di una provocazione a cui non bisogna cedere ... Secondo rtl.it
Crosetto: "Invieremo un'altra nave per proteggere la Flotilla, ma è impossibile garantire la sicurezza in acque israeliane" - Il ministro della Difesa parla a Montecitorio dopo i recenti attacchi alla spedizione umanitaria che vuole forzare il blocco di Tel Aviv ... Lo riporta today.it