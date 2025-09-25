(LaPresse) “Il clima è preoccupante. E voglio usare questo momento per trasmettere a tutti quelli che sono a bordo delle navi che il clima è preoccupante e noi non siamo in grado, una volta usciti dalle acque internazionali, ed entrati in quelle di un altro Stato, di garantire sicurezza. Né noi, né nessun altro Paese al mondo. Questo vorrei che fosse chiaro”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa urgente alla Camera, sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla e sull’evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo. “Non può essere presa come una manifestazione di libertà quando quella libertà entra in un altro Paese e può essere considerata da quel Paese come un atto ostile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Crosetto: "Nessuno può garantire sicurezza fuori da acque internazionali"