Flotilla Crosetto | Inviamo anche nave Alpino ma non possiamo proteggerli se entrano in acque israeliane

Il ministro della Difesa Crosetto, in un'informativa alla Camera, ha spiegato cosa sta facendo il governo per proteggere gli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla, annunciando l'avvio di una seconda nave della Marina Militare, la nave Alpino: "Il clima è preoccupante e dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali a garantire la sicurezza delle imbarcazioni. Consiglio dunque di accettare la soluzione di portare gli aiuti a Cipro attraverso la Chiesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

