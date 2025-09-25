Flotilla Crosetto | In acque israeliane non garantiremo la sicurezza alle navi Schlein | Meloni megalomane divide il Paese
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: flotilla - crosetto
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera
Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani
DIRETTA | Informativa alla Camera del ministro della Difesa Crosetto. I temi sono la Flotilla e la situazione sul fronte orientale #ANSA - X Vai su X
Crosetto: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla 'Flotilla' ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che si sta dirigendo verso l'area per eventuale attività di soccorso". - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, Crosetto: «Non possiamo garantire la sicurezza in acque israeliane» - Guido Crosetto, intervenendo alla Camera, ha spiegato di non poter garantire la sicurezza delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque israeliane. Segnala msn.com
Gaza, l’informativa di Crosetto in diretta dalla Camera: su Flotilla “Non possiamo garantire sicurezza se entrano in acque israeliane” - In diretta l'informativa di Guido Crosetto dalla Camera dopo gli attacchi della scorsa notte a danno della Global Sumud Flotilla e di alcune imbarcazioni ... fanpage.it scrive