Roma, 25 settembre 2025 - "Esprimiamo ferma condanna per l'attacco subito dalla Global Sumud Flotilla, operazioni contro civili in mare aperto come questa sono inaccettabili". Lo ha ribadito il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso dell'informativa urgente del governo alla Camera sugli attacchi subiti dalle navi in viaggio per consegnare aiuti a Gaza e sull'evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo. Notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, Crosetto: ferma condanna per attacco inaccettabile. “Alla Fregata Fasan si aggiungerà la nave Alpino”