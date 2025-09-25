Flotilla Crosetto | Era necessario rischiare vite? Non possiamo garantire la sicurezza fuori da acque internazionali Nessuna corresponsabilità con Netanyahu

« Continueremo a lavorare perchè non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Il clima è preoccupante e dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali a garantire la sicurezza delle imbarcazioni. Su questo voglio essere chiaro e consiglio dunque di accettare la soluzione di portare gli aiuti a. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani

flotilla crosetto era necessarioFlotilla, Crosetto alla Camera: "Era necessario rischiare vite?". E invia un altra nave - Il ministro tiene un discorso alle Camere sulla situazione in Medioriente dopo che le imbarcazioni in viaggio verso Gaza sono state attaccate da droni e bombe ... Lo riporta msn.com

flotilla crosetto era necessarioFlotilla verso Gaza, Crosetto: attacchi inaccettabili, ma navi italiane non entreranno in conflitto - Il ministro ha chiarito che non è intenzione dell’Italia muovere navi militari per fare la guerra a un Paese amico, riferendosi a Israele. Da giornaledipuglia.com

