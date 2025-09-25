Flotilla Crosetto | Era necessario rischiare vite? Non possiamo garantire la sicurezza fuori da acque internazionali Nessuna corresponsabilità con Netanyahu

« Continueremo a lavorare perchè non accada nessun incidente alla Flotilla e chiedo su questo il vostro aiuto, indipendentemente dalle contrapposizioni politiche. Il clima è preoccupante e dico che noi non siamo in grado fuori dalle acque internazionali a garantire la sicurezza delle imbarcazioni. Su questo voglio essere chiaro e consiglio dunque di accettare la soluzione di portare gli aiuti a. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Flotilla, Crosetto: "Era necessario rischiare vite? Non possiamo garantire la sicurezza fuori da acque internazionali. Nessuna corresponsabilità con Netanyahu"

In questa notizia si parla di: flotilla - crosetto

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani

#Flotilla, diffida legale a #Meloni, #Tajani, #Crosetto e ambasciatore di #TelAviv: LA LETTERA DEI LEGALI #SumudFlotilla @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi @Antonio_Tajani @ItalyMFA @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa @ItalyinIsrael https://ageei.eu/flotill - X Vai su X

Crosetto: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla 'Flotilla' ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che si sta dirigendo verso l'area per eventuale attività di soccorso". - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Crosetto alla Camera: "Era necessario rischiare vite?". E invia un altra nave - Il ministro tiene un discorso alle Camere sulla situazione in Medioriente dopo che le imbarcazioni in viaggio verso Gaza sono state attaccate da droni e bombe ... Lo riporta msn.com

Flotilla verso Gaza, Crosetto: attacchi inaccettabili, ma navi italiane non entreranno in conflitto - Il ministro ha chiarito che non è intenzione dell’Italia muovere navi militari per fare la guerra a un Paese amico, riferendosi a Israele. Da giornaledipuglia.com