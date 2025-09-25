Flotilla Crosetto | Condanniamo l’attacco ma fuori dalle acque internazionali non possiamo garantire sicurezza

«Tra coloro che navigano nella flottiglia ci sono anche cittadini italiani, inclusi i parlamentari ed europarlamentari. E’ evidente dunque che quanto accaduto riguarda da vicino il nostro paese. Il governo italiano esprime la più ferma condanna per quanto avvenuto ». Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, di prima mattina, interviene dall’Aula dalla Camera dei deputato per tenere un’informativa urgente sugli attacchi con droni e bombe sonore che hanno colpito nella notte tra il 23 e 24 settembre in acque internazionali la Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria internazionale composta da oltre cinquanta imbarcazioni partite da diversi porti del Mar Mediterraneo con destinazione Gaza. 🔗 Leggi su Open.online

