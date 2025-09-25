Flotilla Crosetto chiarisce | Inviata una seconda nave ma in acque israeliane nessuna sicurezza

A difesa della Flotilla l'Italia ha deciso di inviare anche una seconda fregata, la nave Alpino, che dispone di diverse capacità. Il loro obiettivo sarà quello di garantire "soccorso, assistenza e protezione" alla missione umanitaria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, Crosetto chiarisce: “Inviata una seconda nave, ma in acque israeliane nessuna sicurezza”

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani

Crosetto condanna l’attacco alla Flotilla: “Ma in acque israeliane non garantiamo sicurezza” - X Vai su X

Crosetto: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla 'Flotilla' ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina Militare, che si sta dirigendo verso l'area per eventuale attività di soccorso". - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, l'Italia invia anche la nave Alpino. Crosetto: «Ferma condanna per l'attacco, obiettivo è tutelare l'equipaggio» - «Nella notte tra il 23 e il 24 settembre, secondo quanto denunciato dagli organizzatori della Global Sumud Flotilla, il convoglio umanitario diretto a Gaza, è stato oggetto di ... Secondo msn.com

Guido Crosetto alla Flotilla. "In acque israeliane né l'Italia né altri vi potranno proteggere" - Il ministro interviene in Parlamento, annuncia l'invio di una seconda nave militare, ma avverte la missione umanitaria che, fuori dalle acque internazionali, ... Si legge su huffingtonpost.it