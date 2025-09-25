Flotilla Crosetto allude alle acque israeliane ma quelle davanti a Gaza sono territorio palestinese | lo dicono le convenzioni e le risoluzioni Onu

Guido Crosetto oggi, parlando alla Camera, ha dichiarato che l’Italia non potrà garantire la sicurezza della Global Sumud Flotilla se entrerà «nelle acque di un altro Stato, che considera questa operazione quasi un atto ostile». L’altro Stato in questione è, ovviamente, Israele. Una frase detta con l’aria di chi mette un punto fermo, e che invece rivela la disinvoltura con cui questo governo ribalta il diritto internazionale per coprire la strategia di Israele. Perché quelle acque, davanti a Gaza, non sono israeliane. Non lo sono mai state e nessuna risoluzione delle Nazioni Unite ha mai riconosciuto tale status. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

