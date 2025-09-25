Flotilla Crosetto alla Camera | Era necessario rischiare vite? E invia un' altra nave

Ilgiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, interviene alla Camera dei Deputati per tenere un'informativa urgente dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla da numerosi droni e bombe sonore nella notte tra martedì e mercoledì: tra di loro anche navi che battevano bandiera italiana. Lo stesso titolare del dicastero di Palazzo Baracchini aveva subito autorizzato la fregata Fasan della Marina militare ad avvicinarsi alla Flotilla. " In democrazia qualunque azione di protesta civile deve essere tutelata quando si svolge nel rispetto delle regole e del diritto internazionale, e non possono essere soffocate con la violenza ", esordisce Crosetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

flotilla crosetto alla camera era necessario rischiare vite e invia160un altra160nave

© Ilgiornale.it - Flotilla, Crosetto alla Camera: "Era necessario rischiare vite?". E invia un'altra nave

In questa notizia si parla di: flotilla - crosetto

Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella

Flotilla, domani il ministro Crosetto riferisce in aula alla Camera

Attacchi Flotilla, caos alla Camera: opposizioni occupano l’Aula, Crosetto atteso domani

flotilla crosetto camera eraFlotilla, Crosetto alla Camera: "Era necessario rischiare vite?". E invia un altra nave - Il ministro tiene un discorso alle Camere sulla situazione in Medioriente dopo che le imbarcazioni in viaggio verso Gaza sono state attaccate da droni e bombe ... Riporta msn.com

flotilla crosetto camera eraGaza, l’informativa di Crosetto in diretta dalla Camera: su Flotilla “Non possiamo garantire sicurezza se entrano in acque israeliane” - In diretta l'informativa di Guido Crosetto dalla Camera dopo gli attacchi della scorsa notte a danno della Global Sumud Flotilla e di alcune imbarcazioni ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Crosetto Camera Era