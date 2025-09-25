Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, interviene alla Camera dei Deputati per tenere un'informativa urgente dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla da numerosi droni e bombe sonore nella notte tra martedì e mercoledì: tra di loro anche navi che battevano bandiera italiana. Lo stesso titolare del dicastero di Palazzo Baracchini aveva subito autorizzato la fregata Fasan della Marina militare ad avvicinarsi alla Flotilla. " In democrazia qualunque azione di protesta civile deve essere tutelata quando si svolge nel rispetto delle regole e del diritto internazionale, e non possono essere soffocate con la violenza ", esordisce Crosetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, Crosetto alla Camera: "Era necessario rischiare vite?". E invia un altra nave