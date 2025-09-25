Flotilla Crosetto alla Camera | Due navi a protezione tutela della protesta civile ma nessuna garanzia fuori da acque internazionali
Durante la sua informativa urgente alla Camera dei Deputati, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha condannato gli attacchi israeliani contro la Global Sumud Flotilla, sottolineando la necessità di tutelare ogni azione di protesta civile che si svolga nel rispetto delle regole e del diritto internazionale. Crosetto ha annunciato che, oltre alla fregata Fasan, l’Italia invierà anche la nave Alpino, dotata di ulteriori capacità, per garantire eventuale soccorso ai cittadini italiani partecipanti alla missione umanitaria verso Gaza. “Non è nostra intenzione muovere guerra a un Paese amico. Siamo lì a tutelare i cittadini italiani, come avviene in altre situazioni di pericolo”, ha dichiarato il ministro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
