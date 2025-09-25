Le forze dell'ordine hanno fatto passare le barriere di sicurezza a 4 manifestanti che hanno consegnato la diffida presentata oggi dalla Flotilla al governo italiano. Il documento è stato consegnato a un funzionario della direzione Affari Politici della Farnesina. Nel frattempo, gli altri manifestanti al di là delle barricate hanno iniziato ad accendere fumogeni e a lanciare palloncini ripieni di vernice rossa contro le forze dell'ordine schierate. Dopo gli incedenti gravissimi a Milano (e non solo) di lunedì, giornata dello "sciopero per Gaza" proclamato dalla Cgil e appoggiato da molte associazioni studentesche e sigle della galassia antagonista di sinistra, altra serata di tensione a Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, corteo a Roma: vernice rossa contro la polizia. Chi spunta in prima fila