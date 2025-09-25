Flotilla | continueremo diretti fino a Gaza

Imolaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele “non ci intimidirà. Non fermeremo i nostri sforzi fino a che non si ferma il genocidio. Chiediamo ai governi di fare pressioni per fermare la violenza”. Lo ha detto Nkosi Zwelivelile Mandela, nipote del leader sudafricano Nelson, presente nella Global Sumud Flotilla in una conferenza stampa tenuta da rappresentanti della spedizione. Flotilla: “Le 50. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

flotilla continueremo diretti fino a gaza

© Imolaoggi.it - Flotilla: “continueremo diretti fino a Gaza”

In questa notizia si parla di: flotilla - continueremo

flotilla continueremo diretti finoSumud Flotilla: “Siamo consapevoli delle minacce, ma andiamo avanti fino a Gaza. Non credete alla propaganda di Israele” - La missione con 50 imbarcazioni prosegue verso la Striscia di Gaza: "Siamo uniti e vinceremo perché abbiamo ragione" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

flotilla continueremo diretti finoFlotilla, 'le 50 barche continueranno dirette fino a Gaza'++ - "Non ci saranno altre soste tecniche per le nostre 50 barche, continueremo diretti fino a Gaza. Da gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Continueremo Diretti Fino