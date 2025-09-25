Flotilla | continueremo diretti fino a Gaza

Israele “non ci intimidirà. Non fermeremo i nostri sforzi fino a che non si ferma il genocidio. Chiediamo ai governi di fare pressioni per fermare la violenza”. Lo ha detto Nkosi Zwelivelile Mandela, nipote del leader sudafricano Nelson, presente nella Global Sumud Flotilla in una conferenza stampa tenuta da rappresentanti della spedizione. Flotilla: “Le 50. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Flotilla: “continueremo diretti fino a Gaza”

MEDIO ORIENTE | Global Sumud Flotilla comunica alle "autorità italiane di non accettare la proposta su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro" e assicura: "Continueremo fino a Gaza". Crosetto avverte: "Non forzino il blocco". #ANSA - X Vai su X

Un racconto agghiacciante! Continueremo a supportare la missione della Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Sumud Flotilla: “Siamo consapevoli delle minacce, ma andiamo avanti fino a Gaza. Non credete alla propaganda di Israele” - La missione con 50 imbarcazioni prosegue verso la Striscia di Gaza: "Siamo uniti e vinceremo perché abbiamo ragione" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Flotilla, 'le 50 barche continueranno dirette fino a Gaza'++ - "Non ci saranno altre soste tecniche per le nostre 50 barche, continueremo diretti fino a Gaza. Da gazzettadiparma.it