Flotilla Conte | basta vittimismo Meloni restituisca dignità a Italia
Milano, 25 set. (askanews) – “La Flotilla è un’iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini di ben 44 Paesi, quindi non si giustifica il vittimismo cronico della presidente di Meloni che di fronte a cittadini che non vogliano essere indifferenti al genocidio ha detto che è un attacco nei suoi confronti”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di una iniziativa elettorale a Pisa. “Meloni piuttosto restituisca dignità all’Italia, che è un Paese di saldi valori, e adotti quelle espressioni così aggressive e di condanna nei confronti di Netanyahu non nei confronti di queste centinaia di persone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: flotilla - conte
Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video
Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”
Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza
FLOPilla, la spedizione verso Gaza è in alto mare E' di un affiliato Hamas la società che gestisce le navi della Flotilla Mascherine Covid non certificate, bufera su Conte e Speranza ? #25Settembre ? #iltempoquotidiano - X Vai su X
Meloni: «Flotilla? Pericoloso infilarsi in un teatro di guerra. Irresponsabile usare Gaza per attaccare il governo». Critiche da Conte e Schlein - facebook.com Vai su Facebook
Conte, Flotilla non è contro il governo, stop vittimismo Meloni - "La Flotilla è un'iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini che coinvolge ben 44 ... Come scrive msn.com
Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video - Giuseppe Conte, in un video pubblicato sui social, ha elogiato la Global Sumud Flotilla, definendola una “straordinaria reazione dal basso contro l’orrore dell’indifferenza internazionale di fronte al ... Si legge su ilfattoquotidiano.it