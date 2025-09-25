Flotilla Colombo FdI | Sinistra strumentalizza la questione Palestinese Croatti agisca con responsabilità

Beatriz Colombo, parlamentare riccionese di Fratelli d'Italia, interviene sull'operazione umanitaria in corso della Global Sumud Flotilla. “La strumentalizzazione della questione palestinese da parte della sinistra è evidente: si tenta di mettere in difficoltà il governo e di distogliere. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: flotilla - colombo

Ancora attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Alcune delle 51 imbarcazioni della spedizione umanitaria diretta verso Gaza sono state colpite nel cuore della notte con bombe sonore, droni, spray urticanti e altro materiale non identificato - facebook.com Vai su Facebook

MO, CALOVINI (FDI): HAMAS SOSTIENE GLOBAL FLOTILLA, SINISTRA PRENDA DISTANZE - “Desta forte preoccupazione il messaggio di Hamas rilanciato da Al Jazeera a sostegno della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Scrive 9colonne.it

Flotilla di Gaza, ecco chi sono i 4 parlamentari di sinistra che saliranno a bordo - Dopo giorni di insinuazioni e mezze frasi, l'opposizione ha annunciato che quattro suoi parlamentari saranno a bordo delle navi della flotilla che tenteranno di raggiungere Gaza. Come scrive ilgiornale.it