Flotilla avanti tutta | no alla mediazione del governo E in aula le opposizioni balbettano | Crosetto sta con Meloni

Flotilla avanti tutta. I baldanzosi attivisti pro Pal diretti a Gaza rifiutano la mediazione del governo di deviare gli aiuti verso Cipro, sollecitata dal ministro Guido Crosetto durante l’informativa al Parlamento chiesta a gran voce dalle opposizioni. Nessun cambio di programma, neppure di fronte agli attacchi subìti, al rischio di mettere a repentaglio l’equipaggio e generare un’escalation. Parola d’ordine della flotta: forzare l’assedio ‘illegale’. La Flottila dice no alla mediazione del governo. “La delegazione italiana del Global Movement to Gaza, a nome del comitato direttivo della Global Sumud Flotill a, comunica alle autorità italiane di non accettare la proposta ricevuta su una possibile deviazione degli aiuti in direzione Cipro, per poi farli arrivare a Gaza con il coinvolgimento del patriarcato latino di Gerusalemme”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Flotilla avanti tutta: no alla mediazione del governo. E in aula le opposizioni balbettano: “Crosetto sta con Meloni”

