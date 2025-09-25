Flotilla attaccata la Meloni | Siete stati irresponsabili E Crosetto invia una fregata
Droni su una imbarcazione italiana. Il dem Arturo Scotto: «Non venivano da Israele». Pure Pedro Sánchez invia rinforzi. Il premier denuncia: «Mi danno continuamente dell’assassina». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: flotilla - attaccata
Flotilla, attaccata una seconda nave
Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito
La Global Sumud Flotilla attaccata da un drone, ma la Tunisia smentisce (VIDEO)
Flotilla attaccata: barchette nella fontana di Trevi. La protesta di studenti e attivisti ift.tt/cE2JmPe - X Vai su X
#NEWS - #Flotilla attaccata, in arrivo una fregata italiana. #Crosetto: "Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l'intervento immediato della fregata multiruolo #Fasan della Marina militare che era in navigazion - facebook.com Vai su Facebook
L’EDICOLA, Repubblica: “Meloni attacca la Flotilla”. Il Corriere: “Flotilla attaccata, lite tra i partiti”. Il Giornale: “Militari per salvare i pacifisti” - “Flotilla attaccata, lite tra i partiti” ( Il Corriere della Sera ). Come scrive blitzquotidiano.it
Flotilla attaccata, Crosetto manda una fregata. Ma Meloni: missione irresponsabile - Quattro grazie Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato quattro provvedimenti di grazia. Da corriere.it