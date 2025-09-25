Flotilla anche la Spagna invia una nave militare

Imolaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave salperà da Cartagena con tutti i mezzi necessari per portare aiuto alla Flotilla e intervenire in caso sia necessario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - spagna

“L’accoglienza di Barcellona ci ha dato forza”: la Global Sumud Flotilla è partita oggi dalla Spagna verso Gaza

Global Flotilla, Conte: “Governo dia protezione diplomatica agli attivisti sulle imbarcazioni, come ha fatto la Spagna”

Attacco a Flotilla, Spagna imita Italia e invia nave della Marina per assistere attivisti, Sánchez: "Rispettare diritto internazionale" - VIDEO

flotilla spagna invia naveAttacco alla Flotilla, Crosetto manda la nave Fasan in soccorso: “Assistenza agli italiani”. Tajani media per gli aiuti a Gaza coinvolgendo Pizzaballa - Dopo l’attacco contro almeno 7 barche della Sumud Flotilla, colpite con l’impiego di droni in acque internazionali al largo ... Scrive ilfattoquotidiano.it

flotilla spagna invia naveFlotilla, attacco di notte con i droni: colpite 11 navi. Arrivano in soccorso le fregate di Italia e Spagna - Quando la Global Sumud Flotilla navigava in acque internazionali non lontano da Creta. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Spagna Invia Nave