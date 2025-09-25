Flotilla 58 eurodeputati chiedono a von der Leyen di attivare Frontex
Roma, 25 set. (askanews) – Sono 58 gli eurodeputati che hanno sottoscritto l’appello lanciato dall’eurodeputato del Movimento 5 stelle Danilo Della Valle e indirizzato alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, perché attivi la missione navale Frontex per la possibilità che sia necessario soccorrere gli equipaggi della Global Sumud Flotilla diretti a Gaza con gli aiuti umanitari, in caso di nuovi attacchi israeliani alle imbarcazioni della missione internazionale. Lo riferisce una nota. Oltre alle firme degli europarlamentari 5 stelle, fra gli italiani ci sono esponenti di AVS, Ignazio Marino, Leoluca Orlando, Cristina Guarda, e del Pd: Lucia Annunziata, Brando Benifei e la vicepresidente dem dell’Europarlamento Pina Picierno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: flotilla - eurodeputati
Anche quattro parlamentari italiani a bordo di Global Flotilla. Sono due eurodeputati, un deputato e un senatore di Pd-M5s-Avs $ANSA ansa.it/sito/notizie/p… - X Vai su X
Abbiamo sentito in diretta alle ore 20 Benedetta Scuderi, eurodeputata di Avs, che si trova a bordo della Flottilla, al microfono di Luigi Ambrosio dice: “Siamo in acque greche, droni tutto attorno a noi” #gaza #globalsumudflotilla #freepalestine - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, 58 eurodeputati chiedono a von der Leyen di attivare Frontex - (askanews) – Sono 58 gli eurodeputati che hanno sottoscritto l’appello lanciato dall’eurodeputato del Movimento 5 stelle Danilo Della Valle e indirizzato alla presidente della Commission ... Lo riporta askanews.it
Cronisti uccisi a Gaza, 100 eurodeputati chiedono un'inchiesta - Cento deputati al Parlamento europeo, appartenenti a quasi tutti i gruppi politici, hanno firmato l'interrogazione scritta presentata da Sandro Ruotolo (S&D- Da ansa.it