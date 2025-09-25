Flotilla 58 eurodeputati chiedono a von der Leyen di attivare Frontex

Roma, 25 set. (askanews) – Sono 58 gli eurodeputati che hanno sottoscritto l’appello lanciato dall’eurodeputato del Movimento 5 stelle Danilo Della Valle e indirizzato alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, perché attivi la missione navale Frontex per la possibilità che sia necessario soccorrere gli equipaggi della Global Sumud Flotilla diretti a Gaza con gli aiuti umanitari, in caso di nuovi attacchi israeliani alle imbarcazioni della missione internazionale. Lo riferisce una nota. Oltre alle firme degli europarlamentari 5 stelle, fra gli italiani ci sono esponenti di AVS, Ignazio Marino, Leoluca Orlando, Cristina Guarda, e del Pd: Lucia Annunziata, Brando Benifei e la vicepresidente dem dell’Europarlamento Pina Picierno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it