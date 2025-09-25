Flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic | Fabrizio Corona condannato per diffamazione anche in Appello

Confermata la condanna di Fabrizio Corona per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, l'ex marito Mauro Icardi e Marcelo Brozovic. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel processo di secondo grado. L'ex re dei paparazzi era già stato condannato in primo grado a febbraio 2024. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Wanda Nara, flirt con il calciatore Ayrton Costa? L'ex di lui non la prende bene

Chi è Ayrton Costa, calciatore del Boca Juniors e nuovo flirt di Wanda Nara: ha lasciato la fidanzata per lei

Wanda Nara conferma il flirt con il calciatore Ayrton Costa, ma l’ex la gela

Fabrizio Corona condannato: ha diffamato Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic. Nel mirino un (presunto) flirt - Fabrizio Corona, ancora una condanna: oggi è stato condannato dal Tribunale di Milano per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, del marito Mauro Icardi, ex bomber nerazzurro e ora al ... Lo riporta ilmessaggero.it

Wanda batte Corona: «Niente flirt tra Nara e Brozovic». Condannato l’ex-paparazzo dei vip - Costa caro a Fabrizio Corona un articolo del 2019 in cui ipotizzava una storia di tradimenti a tinte nerazzurre. Da leggo.it