Flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic | Fabrizio Corona condannato per diffamazione anche in Appello

Milanotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confermata la condanna di Fabrizio Corona per diffamazione aggravata ai danni di Wanda Nara, l'ex marito Mauro Icardi e Marcelo Brozovic. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel processo di secondo grado. L'ex re dei paparazzi era già stato condannato in primo grado a febbraio 2024. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

