Uomini e Donne ha, ormai, riaperto i battenti e il pubblico da casa ha avuto modo di conoscere i primi due tronisti, ovvero, Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Di entrambi si sa molto poco, anche se Flavio ha già preso parte ad un altro programma tv, ovvero, Temptation Island, non si è fatto conoscere più di tanto. Dietro le quinte del talk show, dunque, i due si sono aperti ed hanno fatto delle interessanti confessioni. Le rivelazioni di Flavio Ubirti dietro le quinte di Uomini e Donne. Ai microfoni dello staff di Uomini e Donne Flavio Ubirti ha rivelato di essere abbastanza tranquillo all’idea di cimentarsi in questa nuova avventura. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Flavio e Cristiana fanno confessioni dietro le quinte di UeD: debolezze e desideri