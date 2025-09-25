L’Italia si è messa in bella mostra nella prima giornata degli Europei 2025 di flag football, disciplina che sarà presente per la prima volta alle Olimpiadi in occasione dell’edizione di Los Angeles 2028. In una giornata condizionata da freddo e cielo nuvoloso in quel di Parigi, la nostra Nazionale ha conosciuto soltanto vittorie: tre per la compagine maschile e due per quella femminile, incominciando nel miglior modo possibile non soltanto la rassegna iridata, ma anche il lungo cammino verso i Giochi. I ragazzi di coach Bonomo hanno debuttato con uno schiacciante 39-13 contro l’Ucraina e hanno poi travolto il Portogallo con un nitido 43-12, facendo la differenza grazie al chirurgico attacco guidato da Luke Zahradka nel primo tempo e da Austin Albericci nel secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Flag football, l'Italia apre gli Europei con 5 vittorie: azzurri implacabili, inizia il cammino verso le Olimpiadi