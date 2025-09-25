Fiumicino torna il Mercatino dell’artigianato artistico
Fiumicino, 25 settembre 2025 – Sabato 4 ottobre torna l’appuntamento con il Mercato dell’Artigianato Artistico a Fiumicino, in Via Torre Clementina. Lavorazioni artistiche su legno e cuoio, gioielli artigianali e mosaici artistici, vasi e lampade realizzati con materiali di recupero: sono solo alcuni esempi delle lavorazioni che saranno esposte lungo il centro storico di Fiumicino. L’evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, si svolgerà in Via Torre Clementina dalle 10 fino a tarda sera, con oltre dieci stand che ospiteranno oggetti artigianali rigorosamente fatti a mano. Ci sarà anche un workshop gratuito: “Restyling del mobile”, dedicato a chi ama la creatività. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
