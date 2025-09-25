Fiumicino sabato 27 settembre apertura serale per il Museo delle Navi

Fiumicino, 25 settembre 2025 – Sabato 27 settembre 2025 il Parco archeologico di Ostia antica apre al pubblico il Museo delle Navi di Fiumicino per le Giornate Europee del Patrimonio. Dalle 19 alle 22 sarà possibile ammirare, con una visita guidata, la straordinaria collezione di navi antiche che i lavori per la costruzione dell’aeroporto hanno fatto riemergere dal passato. I visitatori potranno osservare le tre imbarcazioni fluviali per il trasporto delle merci lungo il Tevere tra Portus e Roma, una nave da trasporto marittimo e una delle rare barche da pesca conosciute di età romana il cui uso è certo, dotata di un acquario centrale per conservare vivo il pescato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

