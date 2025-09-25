Fiumicino piange la scomparsa della poetessa Elisabetta Destasio Vettori
Fiumicino, 25 settembre 2025 – “L’Amministrazione Comunale di Fiumicino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Elisabetta Destasio Vettori, poetessa e figura di riferimento nel panorama culturale italiano. Elisabetta ha ha contribuito con passione e dedizione alla crescita culturale della nostra comunità, portando la sua esperienza e sensibilità artistica a beneficio della Città. In questo momento, siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. La sua eredità culturale rimarrà viva nei suoi scritti e nel ricordo delle sue opere”, è il cordoglio del Comune di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
