Fiumicino in via Trincea delle Frasche marciapiede impraticabile e pericoloso
Fiumicino, 25 settembre 2025 – “I marciapiedi sono ormai diventati impraticabili. Non sappiamo più a chi rivolgerci “: inizia così la segnalazione di una residente di Isola Sacra, in merito alla situazione in cui versa via Trincea delle Frasche, angolo con via Leandro Veri. La vegetazione ha invaso il passaggio pedonale, costringendo i cittadini a camminare sulla carreggiata, mettendo a rischio la propria sicurezza. Una criticità ancora più grave soprattutto per i più fragili come bambini, anziani o disabili. La residente sottolinea come l’incuria stia diventando sempre più evidente e pericolosa: non si tratta, infatti, solo di una questione estetica o di decoro urbano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - trincea
Ma dove lo trovi più economico di così? Chiama MAST per il tuo evento! Via delle repubbliche marinare,85 00121 06 3838 4469 whatsapp 388 452 5940 ? MAST FIUMICINO Via trincea delle frasche 65, Fiumicino 0652727129 3884525940 : - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino, in via Trincea delle Frasche “marciapiede impraticabile e pericoloso” - Non sappiamo più a chi rivolgerci “: inizia così la segnalazione di una residente di Isola Sacra, in merito alla ... ilfaroonline.it scrive
Fiumicino, saccheggiata una merceria. La titolare: "Tracce di sangue lasciate ovunque" - La titolare del negozio: "Ci auguriamo che le tracce, sparse dappertutto dentro al nostro negozio, ci aiutino a rintracciare il colpevole" ... Secondo romatoday.it