Fiumicino donna investita e uccisa | tornava a casa tenendo per mano il figlio di 8 anni

Simona Bortoletto, 35enne operatrice presso l'aeroporto di Fiumicino, è stata travolta da una Smart in transito da via Redipuglia. Per la donna non c'è stato niente da fare, mentre il bambino è rimasto illeso. Dopo essersi fermato e aver prestato soccorso alla vittima, il conducente della vettura è stato denunciato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiumicino, donna investita e uccisa: tornava a casa tenendo per mano il figlio di 8 anni

fiumicino - donna

