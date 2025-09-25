Fiumicino donna investita e uccisa | tornava a casa tenendo per mano il figlio di 8 anni

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simona Bortoletto, 35enne operatrice presso l'aeroporto di Fiumicino, è stata travolta da una Smart in transito da via Redipuglia. Per la donna non c'è stato niente da fare, mentre il bambino è rimasto illeso. Dopo essersi fermato e aver prestato soccorso alla vittima, il conducente della vettura è stato denunciato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

