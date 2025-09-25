Fiumicino celebra Sant’Ippolito il patrono della città
Fiumicino, 25 settembre 2025 – Domenica 5 ottobre si terrà la celebrazione di San Ippolito Martire, Patrono della Città di Fiumicino, alla quale sarà presente il Sindaco Mario Baccini. Il sacro rito sarà officiato dal Vescovo della Diocesi di Porto – Santa Rufina, Gianrico Ruzza, alla presenza delle autorità civili e militari e della cittadinanza, presso la Basilica paleocristiana di San Ippolito, in Via Col Moschin, angolo Via Redipuglia, con inizio alle 17.15. Al termine della celebrazione eucaristica, avrà inizio la processione con le reliquie del Santo. Il corteo si snoderà lungo Via Redipuglia, per poi giungere sul sagrato della Parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
La Pro Loco di Fiumicino è lieta di invitarvi alla celebrazione della festa del Patrono Comunale S. Ippolito. In ricordo di questo santo, il cui culto viene tramandato ininterrottamente dal III secolo d. C., la Diocesi suburbicaria di Porto-Santa Rufina, in collaborazio - facebook.com Vai su Facebook
