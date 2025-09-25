Fiumicino celebra la pace e ricorda Salvo D’Acquisto con gli studenti protagonisti

Fiumicino, 25 settembre 2025 – Oggi si è svolto un evento speciale organizzato per celebrare il prezioso impegno delle scuole del territorio, parlare di pace e ricordare un eroe che ha segnato la storia di Fiumicino e dell’Italia. Gli studenti sono stati i veri protagonisti della giornata: sotto la guida dei propri insegnanti, hanno partecipato al 53° Concorso nazionale EIP Italia “ Fidati della Pace ” nell’ambito del protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Patrocinato dal Comune di Fiumicino. Con disegni, musica, idee e parole hanno dimostrato che la pace non è un ideale lontano, ma una scelta concreta che possiamo vivere ogni giorno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it