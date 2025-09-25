Fisica con l’Università Federico II e Infn meccanica quantistica in mostra
È stata inaugurata alla Real Casa dell’Annunziata, a Napoli, la mostra “Il cosmo in un salto. Atomi, quanti, rivoluzioni tecnologiche” realizzata da INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi di Napoli Federico II con il supporto di Rome Technopole e il contributo del Comune di Napoli. Controintuitiva, dirompente, affascinante, la meccanica quantistica nella mostra è raccontata attraverso una pluralità di linguaggi, da testi e infografiche a video e immagini evocative, dalle installazioni interattive multimediali a exhibit e strumenti della ricerca. Un viaggio scenografico e interattivo in tre tappe (“atomi”, “quanti e “rivoluzioni tecnologiche”) che si apre con gli atomi e porta nel cuore della meccanica quantistica e poi alle tecnologie quantistiche di oggi e del futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
