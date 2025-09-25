Mancano ormai pochi giorni per trasmettere il 730. La scadenza è fissata per martedì 30 settembre sia per la precompilata, sia per chi si avvale della procedura tramite Caf o di un professionista. La maggior parte delle persone ha scelto di compilare la modalità semplificata, con un trend in crescita rispetto agli scorsi anni. Un trend positivo reso tale anche dalle notifiche dell’ App Io, che ha ricordato proprio la scadenza del 30 settembre ai contribuenti. Dopo la scadenza sarà ancora possibile inviare la dichiarazione, ma potrebbero non essere garantiti i rimborsi tramite sostituto d’imposta o altri vantaggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fisco, ultima chiamata per il 730: cosa sapere per non fare errori