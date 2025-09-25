Penta dice addio a un altro pezzo di storia della politica locale: Giuseppe D’Auria, spentosi ieri mattina all’età di 79 anni dopo una lunga malattia, che lo ha visto combattere finché ha potuto, stretto dall’affetto dei suoi familiari. Militante del Partito Comunista Italiano, sin dal 1975, anno in cui si è iscritto per la prima volta. E’ stato eletto responsabile di zona della falce e martello dal 1975 fino agli inizi degli anni 80 e candidato alle regionali del Partito Comunista. Ha ricoperto l’incarico di consigliere comunale di opposizione al Comune di Fisciano sin dal 1973 fino alla fine degli anni 90, mentre agli inizi del 2000 è stato nominato Assessore ai Lavori Pubblici nell’amministrazione guidata dall’allora Sindaco Gaetano Sessa. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Fisciano, addio a Peppe D’Auria: uomo di sinistra a difesa dei lavoratori e dei più deboli