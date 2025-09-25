Firenze una strada sotto assedio | spaccio bivacchi e furti Altro che area Unesco qui solo delinquenza

Firenze, 25 settembre 2025 – “Non è possibile vedere spaccio alla luce del sole, gente sdraiata per terra”. Le parole del presidente di Fondazione Cr Firenze Bernabò Bocca riportano il dibattito sulla sicurezza di via Palazzuolo, un’amara realtà con cui è costretto da anni a fare i conti chi vive la strada. Mite pomeriggio settembrino, vicino all’officina Lollo due ambulanti abusivi si spartiscono la merce da piazzare. Pochi portoni dopo, un magrebino fruga in uno zaino, estraendo roba e abbandonandola sul marciapiede: pare valutare il provento di un furto. Altri due passi e all’oratorio di Vanchetoni, sdraiato sullo scalino e seminudo, uno dei personaggi più noti del quartiere fuma tranquillamente crack da una bottiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, una strada sotto assedio: spaccio, bivacchi e furti. “Altro che area Unesco, qui solo delinquenza”

