Firenze si alza il sipario sul Teatro Lumiére | al via la nuova stagione

25 settembre 2025

Firenze, 25 settembre 2025 - A Firenze, sta per alzarsi il sipario sul Teatro Lumiére, al via la nuova stagione. Quest'anno spicca una bella novità, come spiega Paola Tanda, direttrice artistica del teatro: "Il Comune di Firenze ci ha concesso il patrocino e di questo ringrazio la sindaca Sara Funaro, l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini e Andrea Bruno Savelli. Un riconoscimento che ci inorgoglisce e che ci fa proseguire ancora più motivati con i nostri progetti. Come quello di aver preso in gestione tutti gli spazi del Centro Incontri, proprio accanto al Lumiére, e di aver realizzato i corsi complementari di pittura, cucito, danza e molto altro ancora".

