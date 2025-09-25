Firenze si alza il sipario sul Teatro Lumiére | al via la nuova stagione
Firenze, 25 settembre 2025 - A Firenze, sta per alzarsi il sipario sul Teatro Lumiére, al via la nuova stagione. Quest’anno spicca una bella novità, come spiega Paola Tanda, direttrice artistica del teatro: “Il Comune di Firenze ci ha concesso il patrocino e di questo ringrazio la sindaca Sara Funaro, l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini e Andrea Bruno Savelli. Un riconoscimento che ci inorgoglisce e che ci fa proseguire ancora più motivati con i nostri progetti. Come quello di aver preso in gestione tutti gli spazi del Centro Incontri, proprio accanto al Lumiére, e di aver realizzato i corsi complementari di pittura, cucito, danza e molto altro ancora”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - alza
A sud del nostro centro storico, in una delle piazze medievali più grandi d’Europa, si alza Porta Mercatale, ingresso monumentale della Prato trecentesca. Per secoli è stata il varco di chi arrivava da Firenze o da Pistoia, ma anche un baluardo di difesa d - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, si alza il sipario sul Teatro Lumiére: al via la nuova stagione - Si parte con la prima nazionale di 'Scandalo per Posta' una coproduzione I Pinguini Theater e La Maschera di Dioniso ... Segnala msn.com
Da Raoul Bova a Malika Ayane: si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Garibaldi - In occasione dei 30 anni dalla riapertura del teatro, dopo l’intervento di restauro completato nel 1995, è stato presentato il cartellone delle stagioni di concertistica, prosa e teatro dei ragazzi. Da msn.com