Firenze riapre lo Spazio Alfieri con ospiti in sala col film ‘The voice of Hind Rajab’
Firenze, 22 settembre 2025 - La nuova stagione dello Spazio Alfieri inizia con un film potente e ineludibile della celebrata regista Kaouther Ben Hania, The voice of Hind Rajab, vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia e tratto da una sconcertante storia vera. Saranno ospiti la Rete degli Enti Locali per I diritti del popolo Palestinese e la Rete Pace e giustizia in Medio Oriente, giovedì 25 settembre, alle ore 21.30; sabato 27 alle ore 15 presenti in sala gli attori protagonisti Saja Kilani, Motaz Malhees; a introdurre la proiezione di mercoledì 1 ottobre, alle ore 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it
