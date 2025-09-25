Firenze picchiato ex sindaco di Impruneta | aggressore subito libero

Firenze, 25 settembre 2025 – “Esco con amici per un aperitivo in pieno centro, via Martelli. Mentre stiamo parlando un uomo tira una bottiglia di birra contro il portone della chiesa di San Giovannino dei Padri Scolopi. Non contento rovescia in strada due cestini dei rifiuti in mezzo di strada, inveendo contro non so chi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

firenze picchiato ex sindaco di impruneta aggressore subito libero

