Firenze le piazze raccontano la storia della città del Novecento

Firenze, 23 settembre 2025 – Questa volta saranno le piazze fiorentine a raccontare la storia della città del Novecento: dal dramma della Seconda guerra mondiale alla ricostruzione fino agli anni delle mobilitazioni sociali e della contestazione. Si intitola Cartoline fiorentine, un luogo una storia il nuovo ciclo di incontri promosso dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate e con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Firenze. Attraverso alcune piazze simbolo della città, storici e storiche illustreranno eventi, aspetti e dinamiche che hanno segnano il corso del Ventesimo secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

