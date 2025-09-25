Firenze | ex sindaco di Impruneta aggredito in centro Preso a seggiolate l’ho denunciato e dopo un’ora era già libero

Si sfoga sui social l'ex sindaco di Impruneta (Firenze), Alessio Calamandrei, che in un lungo post su Facebook racconta la violenta aggressione subita nel pomeriggio di ieri, 24 settembre 2025, nel pieno centro storico di Firenze, in via Martelli L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

