Firenze celebra Dante col ritorno del Festival Dantesco Fiorentino
FIRENZE – Il Festival Dantesco Fiorentino torna in città con l’edizione “SeTuSeguiTuaStella”, un invito rivolto soprattutto ai giovani a esplorare Dante tra poesia, vita quotidiana e linguaggi digitali. La manifestazione si terrà in due weekend, dal 26 al 28 settembre e dal 3 al 5 ottobre, ed è organizzata da Inside Factory sotto la direzione artistica di Simone Terreni e Riccardo Starnotti, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e di importanti istituzioni culturali come la Biblioteca delle Oblate, il Museo Casa di Dante e il Palagio di Parte Guelfa. Il cuore del Festival è il Museo de’ Medici, dove si concentrano inaugurazione e momenti chiave. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
